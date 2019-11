Verhandlung am Landgericht Stuttgart Schorndorfer scheitert als pro-russischer Krieger

Es ging ihm um Anerkennung

Der Mann hat gestanden, in den Jahren 2014 und 2015 dreimal in die Ostukraine gereist zu sein, um im Krim-Konflikt auf Seiten der Russen zu kämpfen. Dazu kam es nicht. Der Mann schloss sich zwar einem Kämpfer-Bataillon an, wurde zunächst aber zum Kartoffelschälen und Putzen abgeordnet. Er absolvierte eine Art militärische Grundausbildung, übte Schießen, lernte den Umgang mit einer Kalaschnikow, wurde als Wachposten eingesetzt – und von der Bundespolizei im Herbst 2016 am Stuttgarter Flughafen gestoppt, als er ein viertes Mal gen Russland starten wollte. Juristisch gilt das Handeln des Mannes als „Vorbereitung schwerer staatsgefährdender Gewalttaten“. Das Urteil: anderthalb Jahre auf Bewährung. Die wichtigste Auflage aus Sicht der Staatsschutzkammer: Der Mann muss sich einer stationären Therapie unterziehen, um von seiner Alkoholsucht loszukommen.

Weshalb sich der Mann, ein ausgebildeter Elektroinstallateur, dem Kampfbataillon angeschlossen hat, „wird sich mir nie erschließen“, sagte Richterin Manuela Haußmann in der Urteilsbegründung. Es ging ihm um Anerkennung, mutmaßte die Richterin; der Mann wollte, statt Kartoffeln zu schälen, eigentlich „aktiv an Kampfhandlungen teilnehmen“. Auf Facebook veröffentlichte der Mann martialische Fotos, und offenbar wollte er damit außer seinen Freunden vor allem einer Frau imponieren. Er hatte im Internet eine Russin kennengelernt, besuchte die Frau bald in Moskau und machte sich Hoffnungen auf eine ernste Beziehung: „Ich habe gedacht, ich brauch’ eine Frau. Ich will heiraten und eine Familie gründen.“

Dazu kam es nicht. Stattdessen leerte der Mann, wie er selbst in der Verhandlung berichtete, sämtliche Wein- und Wodkaflaschen in der Wohnung der Frau. Auch während seiner Aufenthalte in der Ost-Ukraine habe man große Mengen Wodka konsumiert. Zu essen gab’s nicht viel, und dreckig war’s auch. Die Hoffnungen des Mannes, Kameradschaft und Anerkennung zu erfahren, zerstoben schnell. Er wurde beklaut, berichtete er, und es kam zu Auseinandersetzungen mit Vorgesetzten.