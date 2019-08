Verhandlung in Waiblingen Familienstreit eskaliert und landet vor Gericht

Bereits vor dem Beginn der Verhandlung im Amtsgericht gab es Tumult. Vor dem Saal rief die Freundin des Angeklagten ihren eigenen Eltern zu: „Nach dieser Verhandlung sind wir geschiedene Leute.“ Ihre Mutter hatte ihren 42-jährigen Lebensgefährten wegen Beleidigung und vorsätzlicher Körperverletzung angeklagt. Vulgäre Beschimpfungen soll er ihr an den Kopf geworfen und sie bis zur Atemnot gewürgt haben.

Zwar konnte durch die unterschiedlichen Zeugenaussagen kein klarer Hergang der Tat konstruiert werden, doch stand für Richterin Basoglu-Waselzada fest: Hier handelte es sich um vorsätzliche Körperverletzung und Beleidigung. Sie verurteilte den Angeklagten zu einer Geldstrafe von 1200 Euro. „Das ist ein kleiner Denkzettel, dass man Streit nicht so enden lassen kann“, begründete die Richterin ihr Urteil.

Mutter hatte Kratzspuren am Hals und Prellungen an Hand und Fuß

Die Verhandlung drehte sich um einen Streit Ende April: Für kurze Zeit waren bei der Klägerin ihre Tochter und ihr Lebensgefährte eingezogen. Dabei war außerdem der Sohn der Tochter aus erster Ehe, die momentan geschieden wird. Um ihn sei es bei dem Streit gegangen, so zumindest die Aussage des Angeklagten und seiner Freundin. „Sie hat mir vorgeworfen, ich würde das Kind meiner Lebensgefährtin schlagen und misshandeln“, berichtete der 42-Jährige vor Gericht. Das würde nicht stimmen, verteidigte ihn seine Freundin. Im Gegenteil: Er behandle ihr Kind gut. „Mein Sohn liebt ihn“, sagte sie. Als die Mutter ihm diesen Vorwurf gemacht habe, sei er ausgetickt. Er habe sie beleidigt – „das gebe ich zu“. Auch habe er sie am Kinn gepackt. Damit erklärt er sich die Kratzspuren am Hals der Mutter, die sie nach dem Streit der Polizei und im Krankenhaus gezeigt hatte. Im Krankenhaus stellten die Ärzte am selben Abend auch Hand- und Fußprellungen fest. Würgemale, die auf Atemnot hätten schließen lassen, wurden nicht festgestellt.