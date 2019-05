Verhandlungen um die Ablösesumme Holstein Kiel bestätigt VfB-Anfrage für Tim Walter

Walter soll zur neuen Saison Cheftrainer am Cannstatter Wasen werden, hat aber an der Kieler Förde noch einen Vertrag bis 30. Juni 2020. Im Raum steht offenbar eine Ablösesumme in Höhe von rund einer Million Euro. Der VfB steht zwei Spieltage vor dem Saisonende auf dem Relegationsrang der Bundesliga und wird derzeit von Nico Willig trainiert. Der U19-Coach hatte das Amt bei den Profis nach der Freistellung von Markus Weinzierl übernommen, soll nach der Saison aber wieder zurück in den Nachwuchsbereich der Schwaben.

