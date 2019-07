Verkehrschaos in Waiblingen Bus hält nicht mehr in der Fronackerstraße

Manchmal herrschte in der – vor allem von Parkplatz-Suchverkehr – stark frequentierten Fronackerstraße kaum ein Durchkommen für den Linienbus. Als oberste Priorität sehen die Verkehrsplaner vom Busunternehmen sowie von Stadt und Landkreis die Pünktlichkeit an. Denn rund 2500 Fahrgäste täglich nutzen die 207, um am Bahnhof Waiblingen in die S-Bahn oder den Zug umzusteigen. Ein Ärgernis für Pendler: In der Vergangenheit wurde der Anschluss allzu oft verpasst. Daher die neue Linienführung, welche die Altstadt und die Fronackerstraße ausspart.

Gelenkbusse kommen nur schwer durch die Engstelle

Als weitere Problemzonen auf der Linie galten das Beinsteiner Tor und der Stadtgraben. „Mit einem Gelenkbus ist es relativ schwierig, durch die Engstelle am Beinsteiner Tor zu kommen“, sagt der städtische Verkehrsplaner Frank Röpke. Am Stadtgraben musste der Bus wegen der am Straßenrand geparkten Autos oft warten, bis der Gegenverkehr durchgefahren war. Alles in allem verlor der Bus unterwegs zu viel Zeit und hatte Verspätungen.