Welzheim.

Ein Betrunkener hat am Donnerstagabend (17.01.) bei einer Verkehrskontrolle eine Polizistin schwer verletzt. Der 52 Jahre alte Mann war gegen 22.25 Uhr in der Stuttgarter Straße in seinem Fahrzeug kontrolliert worden. Die Beamten stellten fest, dass er betrunken war. Der 52-Jährige versuchte zu flüchten, zwei Beamte konnten ihn aber festhalten. Daraufhin wurde er aggressiv und versuchte weiter zu flüchten. Die Polizisten brachten ihn zu Boden, wobei die Polizistin einen Schlag gegen den Kopf bekam und im Gesicht schwer verletzt wurde. Sie musste ins Rems-Murr-Klinikum nach Winnenden gebracht werden, wo ihre schwere Gesichtsverletzung behandelt wurde. Auf den Mann kommen nun mehrere Anzeigen zu.