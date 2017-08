Rudersberg.

Die Kreisstraße 1876 zwischen Michelau und Asperglen wird zwischen Montag, 21. August, bis Montag, 11. September, voll gesperrt, weil die Wieslaufbrücke saniert und die Fahrbahndecke erneuert wird. Die Arbeiten finden in zwei Bauabschnitten statt. Bis Ferienende wird zunächst die Fahrbahndecke erneuert. In der zweiten Bauphase stehen Instandsetzungsarbeiten an den Brückenkappen an. Vom 11. bis 30. September ist die Brücke halbseitig befahrbar. Fußgänger können die Brücke immer passieren.