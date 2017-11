Verletzungspech beim VfB Stuttgart Ginczek und Akolo fallen aus

Torschütze Akolo musste mit Oberschenkelproblemen nach 45 Minuten in der Kabine bleiben. Eine eingehende Untersuchung am Samstagmorgen hat ergeben, dass sich der 22-Jährige einen Faszienriss in der Oberschenkelmuskulatur zugezogen hat. Damit wird der Kongolese dem Team in den nächsten beiden Auswärtspartien bei Hannover 96 (24.11.) und dem SV Werder Bremen (02.12.) fehlen. Das gab der Verein am Samstag bekannt.

Hinrunden-Aus für Ginczek?

Daniel Ginczek wird indes noch etwas länger ausfallen als sein Teamkollege. Der Stürmer musste bereits vor dem Halbzeitpfiff mit Adduktorenproblemen das Spielfeld verlassen. Hier ergab die Untersuchung, dass es sich um einen Faserriss im Adduktorenbereich handelt. Ob Ginczek in der Hinrunde noch einmal auflaufen kann, ist damit ungewiss.