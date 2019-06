Vermisste Frau aus Aspach Frau verschleppt: Spuren von Gewaltanwendung

Auf demselben Parkplatz zwischen Tennisclub und Mechatronik-Arena in Großaspach, auf welchem die Polizei am Dienstagabend einen Renault mit polnischem Kennzeichen durchsucht hatte, war einem Zeugen zuvor ein Wohnmobil aufgefallen, das auffällig schnell wegfuhr. Das Wohnmobil war in Polen zugelassen und nicht entwendet worden. In diesem Wohnmobil hat der 51-Jährige offenbar zusammen mit einem Komplizen, einem sehr viel jüngeren Kollegen, die Frau verschleppt. Das Wohnmobil wurde in der Nähe von Straßburg gefunden. Es fanden sich darin Spuren, "die auf eine Gewaltanwendung schließen lassen", so Ronald Krötz vor der Presse in Waiblingen. Am Donnerstag (06.06.) hatte die Polizei Hinweise, dass die Frau lebt.

Der Entscheidung für eine Öffentlichkeitsfahndung ging die Überlegung voraus, wie sich der dadurch erzeugte Druck auf das Verhalten des mutmaßlichen Täters auswirken könnte. Letztlich entschieden sich Polizei und Staatsanwaltschaft, am Freitagmittag (07.07.) öffentlich nach den beiden Männern zu fahnden. Gegen sie liegt ein internationaler Haftbefehl vor.

Besonders auffällig am gesuchten Maciej Iwanczyk ist eine Tätowierung am Unterarm, wohl ein Skorpion. Er hatte in Polen einen kleinen KfZ-Betrieb geführt. Der Mann spricht vermutlich gebrochen Deutsch.

Ob sich die Gesuchten mit der Frau noch in Frankreich aufhalten, ist unklar. Die Waiblinger Kripo befindet sich in "sehr engem Austausch insbesondere mit den französischen Kollegen", so Krötz weiter. Die Ermittlungen laufen natürlich auch übers Pfingstwochenende weiter: "Die Anspannung ist auch bei uns sehr groß." Experten vom Landeskriminalamt sind ebenfalls mit dem Fall betraut.

"Wir arbeiten mit Hochdruck an dem Fall", sagte Krötz vor der Presse: "Je länger es dauert, desto kritischer ist es für die Frau. Wir setzen alles daran, um die Frau zu finden."