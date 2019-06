Vermisste Frau aus Aspach Polizei fasst Entführer in einem Lager im Wald

In Hagenau, einer Stadt rund 25 Kilometer nördlich von Straßburg, wurde der Jüngere der beiden Entführer gesichtet, berichtet Ronald Krötz. Französische Spezialeinheiten blieben dem 23-Jährigen auf den Fersen. Und tatsächlich: Den Ermittlern gelang es, den Mann unbemerkt bis in den Wald zu verfolgen, wo sich der mutmaßliche Haupttäter und die Frau in einer Art Lager aufhielten. Beide Männer wurden „überwältigt“, wie es Krötz ausdrückt – offenbar blieb den Entführern keinerlei Chance, sich dem Zugriff zu entziehen. Die französischen Kollegen hätten „grandiose Arbeit geleistet“, so Krötz.

Schrammen, Blessuren und seelische Schäden

Von Anfang an haben sich die Männer mit der Frau offenbar im Wald aufgehalten. Einem Zeugen fiel deren erstes Lager in einem Gebüsch auf, und weil er – noch – nichts von dem Entführungsfall wusste, verjagte er die drei kurzerhand. Sie zogen um, richteten sich ein neues Lager ein. Über kurz oder lang mussten die Entführer einkaufen gehen – was ihnen letztlich zum Verhängnis wurde.

Dem ersten Anschein nach haben die Männer der Frau keine sichtbaren schweren Verletzungen zugefügt, wie Ronald Krötz weiter berichtet. Die Frau hat Schrammen und Blessuren davongetragen; sie war zeitweise gefesselt. Dass ein solches Erlebnis schwere seelische Verletzungen mit sich bringt, versteht sich von selbst. Ob und wann die Frau nun in ihre Heimat Polen zurückkehrt, ist noch nicht entschieden.