Vermisste Frau aus Aspach Polizei warnt: Keine Anhalter im Grenzgebiet mitnehmen

Der 51-Jährige Maciej Iwanczyk und der 23 Jahre alte Krzystof Trzesicki stehen weiter unter dringendem Tatverdacht, die 47 Jahre alte Jolanta Szewczyyk aus Aspach am Montag verschleppt zu haben (Fotos der Tatverdächtigen hier). Iwanczyk ist der Ex-Partner der 47-Jährigen. Das von den Tätern benutzte Wohmobil wurde bei Straßburg leer aufgefunden. Die Polizei geht davon aus, dass sich die Entführer noch im Grenzgebiet aufhalten. "Möglicherweise versuchen die Täter nun einzeln oder zusammen als Anhalter bei unbeteiligten Personen mitzufahren und nach Polen zu gelangen", so die Polizei in einer Pressemitteilung am Samstag (08.06.).

Fahndungsplakate an Tankstellen und Rastplätzen

Die Polizei warnt Lkw- und Autofahrer, keine fremden Personen mitzunehmen. Wer auf die Gesuchten trifft, soll nicht an sie herantreten sondern unverzüglich die Polizei verständigen. Außerdem sucht die Polizei weiter dringend nach Zeugenhinweisen. Wer die Gesuchten seit Montag gesehen hat, soll sich unter der Nummer 07151/950333 melden.