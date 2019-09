Vermüllte Wohnung im Rems-Murr-Kreis Wenn das Leben im Müll landet

Der Anruf von der Polizei kam im März. Sein Mieter sei verstorben, wurde Rainer M.* von den Beamten mitgeteilt. Sieben Jahre hatte der Mann in der Wohnung in Sulzbach gelebt, die Miete war immer pünktlich eingetroffen, es hatte eigentlich nie Probleme mit ihm gegeben. Einmal nur, so hatte es der Vermieter mitbekommen, wurde dem Mieter mal der Strom abgeschaltet, weil er die Rechnung nicht bezahlt hatte.

Die dicke Überraschung kam erst, als Rainer M. die Wohnung dann nach langer Zeit wieder betrat. Ein Bild des Grauens bot sich ihm. Die Wohnung war komplett vermüllt, der Boden bedeckt mit leeren Bierdosen, Unrat und Müll. Im Schlafzimmer, erzählt Rainer M., reichte der Dosenteppich bis auf Stuhlkantenhöhe. Mindestens zwei- bis dreitausend Dosen mussten es sein, schätzt Rainer M., viele davon so zerdrückt und demoliert, dass kein Pfandautomat sie annehme. Das Klo war nicht mehr zu benutzen, die Küche zerstört, Lebensmittel gammelten still vor sich hin. Der alleine lebende Mann war offenbar suchtkrank gewesen.

Kommt häufiger vor, als man denkt

„Das ist leider kein Einzelfall“ sagt Rechtsanwalt Hartwig Leibfritz von der Kanzlei Schmid & Leibfritz in Waiblingen. Er berät die Mitglieder des Haus- und Grundbesitzervereins Waiblingen und Umgebung in Rechtsfragen. „So etwas kommt häufiger vor, als man denkt“. Er führe jetzt keine Statistik, aber so etwa jede hundertste Wohnung werde in einem desolaten und vermüllten Zustand zurückgelassen. Offizielle Statistiken gibt es zu vermüllten Wohnungen nicht, es gibt keine Meldestellen, die Dunkelziffer ist dementsprechend hoch. Dass es aber öfter vorkommt, als man in der Allgemeinheit annimmt, wird auch von den ambulanten Hilfen Rems-Murr-Kreis bestätigt. Rund 70 Fälle im Kreis hätten sie bereits gehabt.