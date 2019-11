Versuch mit Abbiegespur gescheitert Noch immer verirren sich Lkw-Fahrer in Korber Wohngebiet

Immerhin hat sich die Lage mittlerweile etwas entspannt, auch weil verirrte Lkw-Fahrer wenigstens nicht mehr in die Gerhart-Hauptmann-Straße durchkommen, wo sie dann vollends in der Sackgasse steckenbleiben. Das liegt an den Pollern, die die Gemeinde beim Kindergarten in die Straße eingelassen hat.

Abbiegespur wieder freigegeben

Weniger erfolgreich war eine andere Maßnahme. Diese hat die Straßenmeisterei des Landratsamts jetzt rückgängig gemacht: Die Abbiegespur ins Wohngebiet Schaltenberg am Ortseingang aus Richtung Waiblingen ist seit Dienstagfrüh wieder auf voller Länge freigegeben. „Auf ausdrücklichen Wunsch der Gemeinde“, sagte Pressesprecherin Leonie Ries unserer Zeitung.

Im Dezember 2018 hatte das Landratsamt die Spur von der Waiblinger Straße in die Karl-Schick-Straße, also den Hauptzugang von der Bundesstraße ins Wohngebiet, stark verkürzt. So sollte diese für Lastwagenfahrer unattraktiv werden. Doch die Errichtung der Leitschwellen – von Anfang an als „Testmaßnahme“ deklariert – sorgte für Unmut, vor allem bei Autofahrern. Der geschrumpfte Straßenraum provozierte Rückstau in den Hauptverkehrszeiten.