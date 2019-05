Vertrag bis 2021 Tim Walter wird neuer Cheftrainer beim VfB Stuttgart

Stuttgart. Tim Walter wird in der kommenden Saison der neue Cheftrainer des VfB Stuttgart. Der 43-Jährige kommt vom Zweitligisten Holstein Kiel und unterschreibt beim VfB einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021. Das gab der Verein am Montag bekannt. "Mit seiner Idee vom mutigen, offensiven Fußball passt er hervorragend zum VfB", sagt Stuttgarts Sportvorstand Thomas Hitzlsperger. Gemeinsam wolle man künftig "den Blick verstärkt auf den eigenen Nachwuchs richten", so Hitzlsperger weiter. Da der gebürtige Bruchsaler in Kiel ursprünglich bis zum 30. Juni 2020 angestellt war, muss der VfB eine Ablösesumme in Höhe von rund einer Million Euro zahlen. Der Vertrag gilt ligaunabhängig. Die Schwaben haben damit schon vor den anstehenden Relegationspartien gegen den Zweitliga-Dritten 1. FC Union Berlin am Donnerstag und am Montag auf dem Trainerposten Gewissheit.