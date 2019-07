Vertrag bis 2023 Der VfB schnappt sich PSG-Talent Tanguy Coulibaly

Der 18-Jährige spielte in der vergangenen Saison in der U19 von Paris und ist nach Gergor Kobel (TSG Hoffenheim), Fabian Bredlow (1. FC Nürnberg), Hamadi Al Ghaddioui (SSV Jahn Regensburg), Philipp Klement (SC Paderborn), Mateo Klimowicz (Instituto AC), Atakan Karazor (Holstein Kiel) und Pascal Stenzel (SC Freiburg) bereits der neunte Neuzugang der Schwaben in der laufenden Vorbereitung.

"Tanguy ist ein junger, talentierter Spieler, der technisch sehr gut ausgebildet ist und eine gute Geschwindigkeit mitbringt", lobt Sportdirektor Sven Mislintat in der Pressemitteilung, "er ist variabel einsetzbar, kann sowohl auf den Außenbahnen und im Angriffszentrum agieren." Coulibaly wird beim VfB künftig mit der Trikotnummer sieben auflaufen und freut sich auf die kommenden Herausforderungen: "Ich habe mich für den VfB entschieden, weil ich davon überzeugt bin, dass ich mich hier sehr gut weiterentwickeln kann."