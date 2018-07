Verwaltungsgerichtshof Einspruch von Fridi Miller gegen OB-Wahl abgewiesen

Nach formalen Kriterien gilt der Sindelfinger Oberbürgermeister Bernd Vöhringer (CDU) nun nicht mehr als sogenannter Amtverweser. Für den Fall, dass eine Wahl auf kommunaler Ebene angefochten wird, sieht die Gemeindeordnung Baden-Württembergs die Möglichkeit vor, einen Amtsverweser zu bestellen. Dies ist in der Regel der Wahlsieger. So kann ein zum Bürgermeister Gewählter sein Amt ausüben, ohne eine Entscheidung der Justiz abwarten zu müssen. Die Amtszeit des Amtsverwesers dauert zwei Jahre und endet vorzeitig mit der Rechtskraft der Entscheidung über die Gültigkeit der Wahl.

Vöhringer war mit knapp 94 Prozent wiedergewählt worden. Die unterlegene Kandidatin (1,86 Prozent) focht die Wahl daraufhin an. Zuletzt war die Frau auch bei der OB-Wahl in Freiburg angetreten. Auch hier blieb sie erfolglos und klagte gegen die Wahl. Damit gilt der gewählte Bürgermeister Martin Horn (parteilos) vorerst ebenfalls als Amtsverweser. Ähnliche Fälle gibt es auch in Ravensburg und Rottweil.

Fridi Miller ist auch im Rems-Murr-Kreis in mehreren Orten als Kandidatin bei Bürgermeisterwahl angetreten. In Schwaikheim hatte sie - ebenfalls wegen eines Formfehlers, ebenfalls erfolglos - die Wahl angefochten. In Plüderhausen hatten sie und Thomas Hornauer die Wahl angefochten.

In Aspach tritt sie laut Backnanger Kreiszeitung ebenfalls zur Wahl am 30. Speptember an. Grund für die Bewerbung: Ein guter Freund, der ihr sehr nahe stand, sei ein großer Andrea-Berg-Fan gewesen.