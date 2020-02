VfB bleibt entspannt Das Coronavirus und die möglichen Folgen für den Fußball

Weniger Händeschütteln beim SC Freiburg

Ob er Verständnis dafür habe, falls Fußball-Spiele wegen des Coronavirus abgesagt werden, wollte Matarazzo noch nicht bewerten. "Wenn die Maßnahme ergriffen wird, muss ich mir Gedanken darüber machen, ob es sinnvoll ist oder nicht", sagte der 42-Jährige. Der Tabellenzweite tritt am Samstag (13 Uhr/ZVW-Liveticker) bei der SpVgg Greuther Fürth an. Aus Sorge vor dem Virus wird beim SC Freiburg derzeit vermehrt auf die üblichen Begrüßungsformeln verzichtet. Zwar gebe es insgesamt keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen, sagte Trainer Christian Streich am Donnerstag. "Außer, dass wir uns nicht die ganze Zeit die Hand geben, sondern uns eher an die Kleider klopfen", so der 54-Jährige. "Aber sich gar nicht mehr zu berühren, ist auch nichts, schon gar nicht in Phasen, wo nicht alles so ideal läuft, sonst werden die Abstände zu groß."

