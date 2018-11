VfB Buchwald kritisiert VfB-Sportvorstand Michael Reschke

Stuttgart.

Weltmeister und Aufsichtsrat Guido Buchwald hat Sportvorstand Michael Reschke vom Bundesliga-Schlusslicht VfB Stuttgart kritisiert. "Einige Entscheidungen waren sicher unglücklich. Die Länge der Vertragsverlängerung mit Holger Badstuber war fragwürdig, die vorzeitige Verlängerung des Kontrakts mit (Ex-Trainer Tayfun, Anm.) Korkut zu diesem Zeitpunkt unnötig", sagte Buchwald in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview bei "Sport1". "Beim VfB steht Reschke in der ersten Reihe, nicht mehr in der zweiten wie in seinen früheren Vereinen. Das ist natürlich eine Umstellung. Natürlich wäre ich immer bereit, mich mit Reschke auszutauschen. Momentan ist da aber leider nicht viel Kommunikation."