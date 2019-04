VfB-Coach Markus Weinzierl wütet "Mir fehlt der Respekt vor der Position des Trainers"

Markus Weinzierl hatte darauf gewartet. Auf die Frage nach der Spuck-Attacke seines Spielers Santiago Ascacibar, der vom DFB-Sportgericht für sechs Wochen gesperrt wurde . Dass er in diesem Zusammenhang habe lesen müssen, er habe die Spieler nicht im Griff, "da ist dann irgendwann Schluss", zürnte der 44-Jährige. "Bin ich schuld daran, wenn ein Spieler über die Grenze schlägt und jemanden anspuckt? Bin ich schuld daran, wenn wir vorne die Tore nicht machen?" , fragte der Coach des VfB Stuttgart. "Mir fehlt generell, nicht nur jetzt, der Respekt. Mir fehlt der Respekt vor der Position des Trainers."

Vier Tage war es am Mittwoch her, dass der Argentinier Ascacibar bei der 0:1-Niederlage gegen Bayer 04 Leverkusen in Richtung von Nationalspieler Kai Havertz gespuckt hatte. Allein diese Szene stand sinnbildlich dafür, wie angespannt die Situation beim Drittletzten der Fußball-Bundesliga ist. Auch für Weinzierl spitzt sich die Lage vor dem richtungsweisenden Spiel am Samstag (15.30 Uhr / ZVW-Liveticker) zu. "Augsburg ist Weinzierls letzte Chance", titelte die Stuttgarter Zeitung Anfang der Woche. Wie sehr dem 44-Jährigen selbst der prekäre Zustand seines Clubs offenbar zusetzt, zeigte sich am Mittwoch.

Derart wütend hat man Weinzierl während seiner nun rund sechs Monate bei den Schwaben noch nie erlebt. Aber irgendwann reiche es auch, betonte er. "Ich bin überhaupt nicht dünnhäutig. Aber in so einer Situation muss man sich als Trainer auch mal wehren. Es ist einfach Fakt, dass der Trainer nicht an allem schuld ist." Wo er das gelesen hat, ließ der Coach offen. Stattdessen stellte er eine weitere rhetorische Frage und bezog sich dabei auf die hässliche Szene der WM 1990: "Ist der holländische Trainer damals schuld gewesen, dass Frank Rijkaard Rudi Völler anspuckt?" War er natürlich nicht.