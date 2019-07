VfB-Coach Tim Walter vor dem Ligastart „Wir nehmen die Favoritenrolle gerne“

Zum Saisonstart muss der Stuttgarter Cheftrainer auf Linksverteidiger Emiliano Insua (Muskelfaserriss), Anastasios Donis, Timo Baumgartl (Oberschenkelprobleme), Jens Grahl (Meniskus-Verletzung) und den Langzeitverletzten Sasa Kalajdzic (schwere Knieverletzung) verzichten. Auch Luca Mack fehlt aufgrund einer Rotsperre, die er sich in seinem letzten A-Juniorenspiel, dem Meisterschaftsfinale gegen Borussia Dortmund Anfang Juni, abgeholt hat.

Die Frage nach dem Kapitänsamt hat der Trainer für sich bereits beantwortet, Spieler und Öffentlichkeit wissen allerdings noch nicht Bescheid. Die Kapitänsfrage bleibt so zumindest für die Öffentlichkeit bis Freitagabend ein Geheimnis. „Ich weiß es. Und Sie werden es am Freitagabend sehen“, sagte der Coach. Wer nach dem Abgang von Ex-Kapitän Christian Gentner neuer Spielführer des VfB wird, will Walter dem Spieler am Donnerstag sagen. „Wichtig ist, dass er Fähigkeiten hat“, so der 43-Jährige.