VfB-Fanclub Weiß-Rote Schwoba Nach 90 Minuten kullern die Tränen

„Wir müssen mal wieder gewinnen, weil sonst steigen wir ab“, erzählt Marco. Er ist einer der wenigen, die manchmal auch alleine ins Stadion gehen. Viele sind auf Hilfe angewiesen, die ihnen heute Fanclub-Mitglieder und die ebenfalls anwesenden Mitarbeiter der Paulinenpflege geben. Der Anstoß rückt näher. Bei der Hymne „Für immer VfB“ zückt Marco sein Handy und filmt begeistert mit. Der Titel des Liedes ist für ihn Programm, denn er sagt: „Pavard geht zu Bayern. Ich nicht. Ich bleibe für immer beim VfB.“

Im nächsten Jahr kommt die Gruppe auf alle Fälle wieder

Die Mannschaft mit dem roten Brustring kommt gut in die Partie gegen den Favoriten aus dem Rheinland. Alexander Esswein hat nach einigen Minuten eine gute Chance, aber scheitert am Torhüter. Marco kann es nicht fassen. Er schlägt die Hände über dem Kopf zusammen und bleibt einige Sekunden wie angewurzelt stehen. Leverkusen wird besser, aber der VfB geht mit einem 0:0 in die Kabine. „Die müssen mal mehr aufs Tor schießen“, sagt ein Bewohner der Winnender Wohngruppe.

Seinen Rat befolgen die Stuttgarter in der zweiten Halbzeit nicht. Im Gegenteil. Castro foult, es gibt Elfmeter für die Leverkusener, die dadurch in Führung gehen. Der VfB rennt dem Rückstand vergeblich hinterher und verliert knapp. Zu viel für Tim, der sein Gesicht im Schoss vergräbt. So lange hatte er sich auf den Stadionbesuch gefreut und dann solche eine Enttäuschung. Tränen kullern über seine Wangen. „Wenn die so weitermachen, dann steigen sie ab“, sagt Marco. Dann wird wohl nicht nur Benjamin Pavard den Verein verlassen, sondern ein Großteil der jetzigen Mannschaft.

Im Gegensatz zu den Treuen aus dem Haus Elim und der Paulinenpflege. Sie kommen ganz gewiss wieder. Spätestens im nächsten Jahr mit dem Fanclub Weiß-Rote Schwoba.

Die Eintrittskarten auf der Haupttribüne hat der VfB gespendet. Die Busfahrt sowie ein Getränk und eine Wurst für jeden Teilnehmer wurden vom Sportkreis Rems-Murr finanziert.