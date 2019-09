VfB-Heimspiel gegen Bochum Dieser Startelf vertraut Trainer Tim Walter

Bredlow, Awoudja, Mangala, Gomez, Endo, Klimowicz, Massimo, Gonzalez

Große Überraschung am frühen Montagabend: Santiago Ascacibar steht nicht im Stuttgarter Kader. Da die Schwaben kurz vor Ablauf der Transferfrist noch den Mittelfeldspieler Philipp Förster vom SV Sandhausen verpflichtet haben , verdichten sich die Anzeichen, dass der Argentinier den VfB doch noch verlassen wird. Real Betis Sevilla aus Spanien ist wohl weiter an dem 22-Jährigen interessiert. Ein Wechsel in die Primera Division ist noch bis 23.59 Uhr möglich.

Ansonsten verändert Tim Walter seine Anfangsformation im Vergleich zur Nullnummer gegen Aue auf drei Positionen: Für den gesperrten Borna Sosa verteidigt Emiliano Insua hinten links und im Sturm darf Neuzugang Silas Wamangituka erstmals von Beginn an ran. An seiner Seite spielt der erfahrene Hamadi Al Ghaddioui. Gonzalez und Klimowicz nehmen zunächst auf der Bank Platz.

Die Startelf des VfL Bochum: