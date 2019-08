VfB-Heimspiel gegen Bochum Walter bangt um Kempf, Gonzalez und Coulibaly

Kempf habe unter der Woche individuell ein sehr hohes Pensum gefahren, sagte der Stuttgarter Trainer auf der Spieltagspressekonferenz am Freitag: „Sein Einsatz steht aber noch in den Sternen.“ Gonzalez und Coulibaly haben sich im Training unter Woche beide eine Knieprellung zugezogen. Ein Einsatz von Mittelfeldspieler Orel Mangala, der am Donnerstag nach seiner Innenbanddehnung im Knie ins Mannschaftstraining zurückgekehrt ist , kommt wohl zu früh. „Das muss man jetzt abwarten“, so Tim Walter, „wir schauen von Tag zu Tag.“

Voll einsatzbereit ist hingegen Stürmer Mario Gomez. Der Routinier hat nach seiner Wadenverletzung wieder voll trainiert und steht dem Trainer im Flutlichtspiel gegen den VfL zur Verfügung. Nach dem torlosen Remis in Aue fordert der Trainer von seiner Mannschaft gegen den Ruhrpottclub in der Offensive und Defensive mehr Konsequenz. „Viel zugelassen haben wir nicht, vorne brauchen wir aber noch den gewissen Punch. Das hat uns in Aue ein Stück weit gefehlt.“

Seit drei Monaten ist Walter nun im Amt und seine Mannschaft ist in den bisherigen Pflichtspielen noch ungeschlagen. Dennoch sieht er noch Steigerungspotential: „Wir müssen im Detail noch feiner und genauer werden. Das ist dann die nächste Ebene. Das kostet Zeit - und die brauchen wir auch noch. Aber wir sind schon auf einem sehr guten Weg.“