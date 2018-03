VfB-Heimspiel gegen den HSV Korkuts Rechnung vor dem Duell mit dem Schlusslicht

Vor dem Duell mit dem Krisenclub Hamburger SV stellte Tayfun Korkut seine eigene Rechnung auf. Statt auf die Frage nach 50+1 zu antworten, die die Stimmen-Mehrheit im Profifußball regelt, meinte der bislang so erfolgreiche Trainer des VfB Stuttgart schmunzelnd: "Ich habe eine andere Regel. 37+1, aber am liebsten wären mir drei."

Mit drei Punkten gegen den Tabellenletzten am Samstag (15.30 Uhr/ZVW-Liveticker), so die Rechnung von Korkut, hätten die Schwaben mit dem Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga endgültig nur noch theoretisch etwas zu tun.

Der VfB ist klar im Aufwärtstrend

"Die Pflicht ist noch nicht erreicht", warnte er. "Wenn man die 40 hat, ist es so, dass es vielleicht rechnerisch immer noch nicht so ist, dass man die Liga hält, aber die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist. Bis dahin werde ich kein Wort über die Kür in den Mund nehmen."

Anders als der Hamburger SV ist der VfB klar im Aufwärtstrend und kann schon jetzt nahezu sorgenfrei auf das Restprogramm der Bundesliga-Saison blicken. Unter Korkut sind die Stuttgarter nach sieben Partien noch immer unbesiegt.

Verteidiger Beck fehlt gelbgesperrt

Dass seine Profis angesichts des achten Tabellenplatzes und zwölf Punkten Vorsprung auf den Relegationsrang die nächsten Aufgaben zu locker nehmen, fürchtet der Coach derzeit nicht. "Wir haben eine gute Atmosphäre. Ich spüre, dass alle voll da sind", sagte der 43-Jährige, der von seinen sieben Nationalspielern nach den internationalen Einsätzen keine beunruhigenden Rückmeldungen über ihre Fitness bekam.

So bereitet es ihm keine Sorge, dass er gegen die Hanseaten seine Abwehr umstellen muss, weil der gesetzte Rechtsverteidiger Andreas Beck gelbgesperrt pausieren muss. Liebend gern hatte Korkut - sofern möglich - in den vergangenen Wochen an seiner bevorzugten Elf festgehalten.

"Wir haben mehrere Optionen. Ich habe die letzte finale Entscheidung noch nicht getroffen", sagte der Coach am Mittwoch und schloss nicht aus, von Vierer- auf Dreierkette umzustellen.

Timo Baumgartl zurück auf dem Trainingsplatz

Eine Rückkehr von Timo Baumgartl in den Kader wird sich er in den kommenden Tagen entscheiden. Der Innenverteidiger fehlte zuletzt wegen einer leichten Gehirnerschütterung und trainierte am Dienstag erstmals wieder individuell auf dem Platz .

"Er ist gestern mit einem guten Gefühl aus dem Training raus", sagte Korkut, der in den vergangenen beiden Partien Holger Badstuber für Baumgartl in die Abwehr zurückgezogen hatte. Zuvor hatte er den früheren Bayern-Verteidiger im defensiven Mittelfeld aufgestellt.

In der Personalie Badstuber stehen jetzt Gespräche darüber an , ob der schwäbische Bundesligist eine Chance hat, ihn zu halten oder nicht. "Wir werden das versuchen. Aber es ist Teil meines Jobs, für den Fall, dass der Holger Badstuber geht, in Alternativen zu denken, und da sind wir dann auch vorbereitet", sagte Sportvorstand Michael Reschke bei Sky Sport News HD. Korkut hielt sich vage: "Es sind zwei starke und gute Parteien, die sich da unterhalten."

Korkut warnt vor dem HSV

Badstuber will am liebsten wieder Champions League spielen, für den VfB Stuttgart ist trotz des Aufschwungs unter Korkut die Europa League kein Thema. Korkut warnte dann auch vor dem HSV. "Jeder denkt, dass man sie leicht schlägt, das macht sie gefährlich", sagte der Coach.

Sieben Spiele bleiben dem HSV mit ihrem neuen Trainer Christian Titz, den Abstieg zu vermeiden. Sieben Punkte beträgt der Rückstand auf den FSV Mainz 05 auf dem Relegationsrang.