VfB-Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg Dieser Startelf vertraut Nico Willig

Stuttgart. Der abstiegsbedrohte VfB Stuttgart will sich mit einem Sieg gegen den VfL Wolfsburg den Relegationsplatz in der Fußball-Bundesliga sichern. Gewinnt die Mannschaft von Interimstrainer Nico Willig am Samstag (15.30 Uhr / ZVW-Liveticker ) gegen den Europapokal-Kandidaten, ist ihr der 16. Tabellenplatz ein Spieltag vor dem Saisonende nicht mehr zu nehmen.