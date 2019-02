VfB-Heimspiel gegen Freiburg Diese Startelf schickt Trainer Weinzierl auf den Platz

Stuttgart.

Ohne Torjäger Mario Gomez in der Startelf tritt der abstiegsbedrohte VfB Stuttgart im Landesduell an diesem Sonntag gegen den SC Freiburg (18 Uhr / ZVW-Liveticker) an. Wie bereits bei der Auswärtsniederlage gegen den FC Bayern München verzichtete VfB-Trainer Markus Weinzierl zunächst auf den früheren Nationalstürmer. In der Offensive bekamen wieder Anastasios Donis und Nicolás Gonzalez den Vorzug. Weltmeister Benjamin Pavard kehrt dagegen in die Startelf zurück. Der französische Verteidiger hatte sich am 9. Dezember beim 0:3 in Mönchengladbach einen Muskelbündelriss zugezogen und hatte seitdem gefehlt.