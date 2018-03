VfB-Heimspiel gegen Leipzig Kein Halt an der S-Bahn-Haltestelle Neckarpark

Stadionbesucher werden gebeten bis Bad Cannstatt zu fahren und ab dort zu Fuß zur Mercedes-Benz-Arena zu gehen.

Der VVS wird zwischen Esslingen und Bad Cannstatt Ersatzbusse einsetzen. Die Busse halten in Esslingen ZOB Bussteig 5, in Mettingen in der Cannstatter Straße am Bahnhof, in Obertürkheim am Steig 1 Richtung Esslingen und am Steig 4 Richtung Bad Cannstatt, in Untertürkheim Richtung Esslingen an der Haltestelle der N6 sowie Richtung Bad Cannstatt vor der Haltestelle der N7, am Neckarpark unmittelbar vor dem Bahnsteigzugang und in Bad Cannstatt an der Haltestelle der Linien 45 und 56.

Vor und nach der Partie des VfB Stuttgart gegen RB Leipzig (von 13 bis 18.30 Uhr) werden die Ersatzbusse nur zwischen Esslingen und Untertürkheim fahren. Fahrgäste, die weiter nach Bad Cannstatt wollen, nehmen die Stadtbahnlinie U13 Richtung Feuerbach.