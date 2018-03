VfB-Heimspiel gegen Leipzig Tayfun Korkut warnt - Mario Gomez meldet sich fit

Nach zuletzt 13 Punkten aus fünf Spielen würde der VfB Stuttgart mit einem weiteren Sieg gegen RB Leipzig den Klassenverbleib wohl fast perfekt machen. Dabei treffen am Sonntag zwei Nationalstürmer aufeinander - beides Schwaben und beide aus der VfB-Jugend.

Vor dem möglicherweise vorentscheidenden Schritt zum Klassenverbleib hat Trainer Tayfun Korkut die Spieler des VfB Stuttgart erst einmal vor der Klasse des Gegners gewarnt.

Mit RB Leipzig komme am Sonntag (15.30 Uhr/ZVW-Liveticker) eine Mannschaft mit viel individueller Qualität und hohem Tempo ins Stuttgarter Stadion. "Unsere Leistung muss absolut top sein", sagte Korkut am Freitag. "Wir müssen ans Maximale gehen in diesem Spiel."

"Der Weg zum Klassenerhalt ist kürzer geworden"

Nach zuletzt vier Siegen in Serie und 13 Punkten aus fünf Partien seit dem Einstieg Korkuts am Cannstatter Wasen hätte der Aufsteiger die Rettung bei einem weiteren Sieg und dann 36 Punkten schon fast sicher. "Der Weg zum Klassenerhalt ist kürzer geworden", erklärte der 43-Jährige. So kurz, wie es scheine, sei er aber nicht.

Unter der Leitung des Nachfolgers von Hannes Wolf trifft Stuttgart erstmals auf eines der Topteams der Liga. Korkut forderte von seinen Spielern daher, nicht so unkonzentriert zu beginnen wie zuletzt beim glücklichen 3:2-Sieg beim Schlusslicht 1. FC Köln.

Dort hatte der VfB nach sieben Minuten 0:1 in Rückstand gelegen und die erste halbe Stunde verschlafen, ehe ihn ein Doppelpack von Nationalspieler Mario Gomez kurz vor der Pause auf die Siegerstraße führte.

"Das sollte uns zeigen, dass wir von der ersten Sekunde an da sein müssen", betonte Korkut. "Das war für uns eine sehr gute Erfahrung mit einem guten Ende." Das müsse aber nicht immer so sein.

Behinderungen bei der Anreise

Gegen den Tabellensechsten Leipzig, der mit dem 2:1 in der Europa League gegen Zenit St. Petersburg eine Schwächephase mit vier Pflichtspielen ohne Sieg beendete, kann der Neunte Stuttgart in Bestbesetzung antreten.

Auch Gomez ist nach einer Trainingspause unter der Woche bereit und wird auf RB-Stürmer Timo Werner treffen. Beide stammen aus der VfB-Jugend und beide wollen zur WM in Russland.

Mit einem Sieg würde Stuttgart bis auf drei Punkte an RB und damit einen Europa-League-Startplatz heranrücken. Davon wollte Korkut aber (noch) nichts wissen, der Blick auf Rang sechs sei "uninteressant".

Bei der Anreise mit der S-Bahn müssen Fans am Sonntag mit erheblichen Behinderungen rechnen. Aufgrund von Bauarbeiten zwischen Obertürkheim und Untertürkheim entfallen am Samstag und Sonntag die Halte der S 1 in Obertürkheim, Untertürkheim und Neckarpark.