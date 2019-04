VfB-Heimspiel gegen Nürnberg Drohendes Verkehrschaos rund um den Neckarpark

Und auch die Anreise mit dem Auto dürfte kompliziert werden. Um 20 Uhr tritt der Sänger Mark Forster in der Schleyerhalle auf. Die Veranstalter rechnen mit rund 12.500 Fans. Da parallel auf dem Wasengelände der Aufbau für das Frühlingsfest läuft, rechnet die Stadt Stuttgart mit starken Verkehrsbehinderungen bei der An- und Abfahrt. "Es stehen nur eingeschränkte Parkmöglichkeiten zur Verfügung", heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Während der Anfahrt zum VfB-Spiel wird die Benzstraße wie gewohnt zwischen 12 und 18.30 Uhr in beiden Richtungen zwischen Mercedesstraße und B 14 gesperrt. Die Anfahrt zum Parkhaus P7 ist aus Richtung Untertürkheim möglich. Um die Abfahrt nach dem Spiel zu gewährleisten, werden von 17 bis etwa 18.30 Uhr die Mercedesstraße und die Benzstraße sowie die Gaisburger Brücke zeitweise gesperrt. Daher gibt es für die Besucher des Mark-Forster-Konzerts in dieser Zeit voraussichtlich keine Möglichkeit, die Parkplätze am Neckarpark anzufahren.

Erst von 18.30 Uhr an können die Parkplätze am Neckarpark wieder über die Zufahrt Talstraße erreicht werden. Die Zufahrt zum Parkplatz Cannstatter Wasen durch den Wasentunnel ist nach wie vor gesperrt.

Hier alle wichtigen Informationen zum Bahnverkehr auf einen Blick: