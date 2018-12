VfB-Heimspiel gegen Schalke Andreas Beck meldet sich fit für den Jahresabschluss

Mit dem Blondschopf an Bord waren es immerhin 1,27 Punkte pro Spiel. Weinzierl: „Ich kenne die Bilanz. Das ist außergewöhnlich. Ich bin unheimlich froh, dass er uns am Samstag zur Verfügung steht.“

Sehen Sie die Pressekonferenz mit Markus Weinzierl hier im Video:

Über den Einsatz von Mittelfeldspieler Dennis Aogo (Wadenprobleme) wird der Stuttgarter Trainer erst nach dem Abschlusstraining am Freitag entscheiden. Weiter verzichten muss Weinzierl auf Innenverteidiger Holger Badstuber. „Holger ist immer noch in der Reha“, sagte der 43-Jährige, „er hat Probleme mit der Muskulatur in der Kniekehle. Es dauert länger als geplant. Da müssen wir geduldig sein.“

Mit einem Sieg gegen die kriselnden Schalker könnten die Schwaben am Revierclub vorbeiziehen. „Das ist das große Ziel“, sagte Weinzierl, „wir brauchen unsere beste Leistung und dann können wir auch Schalke schlagen.“

Damit das gelingt, soll seine Mannschaft an die ordentlichen Leistungen in den letzten beiden Heimspielen gegen Augsburg (1:0) und Berlin (2:1) anknüpfen: "Wir haben die letzten beiden Heimspiele gewonnen. Und wir hoffen, dass am Samstag noch eins hinzukommt. Dann feiern wir Weihnachten, und dann bereiten wir uns mir aller Kraft auf die Rückrunde vor."