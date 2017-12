VfB-Mitgliederversammlung Harmonisch wie lange nicht

Stuttgart.

Besinnlich, ruhig und harmonisch wie lange nicht ging am Sonntag die ordentliche Mitgliederversammlung des VfB Stuttgart über die Bühne. Knapp 1.500 Mitglieder der VfB-Familie fanden am 1. Advent in der Halle 1 der Messe Stuttgart zusammen und wählten Thomas Hitzlsperger und Dr. Bernd Gaiser in das neue Präsidium des Vereins und zudem einen neunköpfigen Vereinsbeirat.