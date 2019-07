VfB-Neuzugang Tanguy Coulibaly Auf den Spuren von Benjamin Pavard

Coulibaly sucht eine neue Herausforderung

Coulibalys fußballerische Heimat ist der Pariser Vorortclub US Palaiseau. Aufgewachsen ist er mit seinen drei kleineren Brüdern und zwei kleinen Schwestern im Süden der französischen Hauptstadt. Im Alter von 13 Jahren wechselte er zu PSG, drei Jahre später ging’s ins Internat. Mit 18 Jahren und dem Abitur in der Tasche folgte nun der Wechsel nach Deutschland. Ein neues Land, eine neue Sprach, eine neue Kultur. „Das Einfache wäre gewesen, in Paris zu bleiben“, sagt Coulibaly, „aber ich will eine neue Herausforderung.“

Auf dem Platz kommen die Kommandos von Trainer Tim Walter immer auf Deutsch, aber mehr als den fußballerischen Grundwortschatz beherrscht „Tangi“, wie ihn seine neuen Teamkollegen nennen, noch nicht. Der Belgier Orel Mangala übersetzt. „Aber ich möchte so schnell wie möglich Deutsch lernen“, so Coulibaly. Der pfeilschnelle und technisch versierte Linksfuß will sich unter seinem neuem Cheftrainer beweisen und verspricht: „Ich werde im Training immer das Maximum geben und hoffe, dass ich dann einige Spiele machen kann.“

Mislintat und Walter wollen den Talenten Zeit geben

Seine Stärken sieht er im Eins-gegen-eins und in seiner Geschwindigkeit. „Aber es gibt noch viele Punkte, die ich verbessern muss.“ Und Tim Walter will Coulibaly dafür die nötige Zeit geben: „Er ist 2001 geboren und muss sich erst einmal anpassen und hier reinkommen.“ Auch Sportdirektor Mislintat tritt bei den Talenten auf die Bremse. Die Fehler aus der Vorsaison, als beispielsweise der junge Stürmer Nicolas Gonzalez in fast allen Partien auf dem Platz stehen „musste“ und in der Relegation zur tragischen Figur wurde, sollen sich nicht wiederholen: „Daraus müssen wir lernen. Die Jungen haben keinen Druck.“

