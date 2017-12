VfB-Pleite in Hoffenheim / Einzelkritiken Hinten solide, vorne harmlos

Sinsheim.

Erstmals in dieser Spielzeit mussten sich die VfB-Profis nach der Niederlage gegen Hoffenheim lautstarke Pfiffe aus der Fankurve gefallen lassen. Beim 0:1 in der Rhein-Neckar-Arena agierte der Aufsteiger mal wieder zu harmlos und kassierte so seine achte Auswärtsniederlage im neunten Auswärtsspiel.