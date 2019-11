VfB präsentiert Präsidentschaftskandidaten Christian Riethmüller und Claus Vogt stehen zur Wahl

Das sind die beiden Kandidaten

Claus Vogt, geboren am 12. August 1969, ist wohnhaft in Waldenbuch und seit 1984 Vereinsmitglied beim VfB Stuttgart. Er ist geschäftsführender Gesellschafter seines Facility-Management-Unternehmens Intesia-Group, welches europaweit in der Immobilienbewirtschaftung tätig ist. Claus Vogt hat den Verein für Integrität im Profifußball (FC Play Fair e.V.) mitbegründet. Darüber hinaus bringt er sich aktiv im Mitgliederausschuss des VfB Stuttgart ein.

Laut Mitteilung des Vereinsbeirats verfügt er über die "notwendigen betriebswirtschaftlichen und unternehmerischen Kenntnisse, um das Amt des Präsidenten und Vorsitzenden des Aufsichtsrats der VfB Stuttgart 1893 AG, zu bekleiden." Sein Ziel ist es, "als Vorbild voranzugehen und den Verein in allen Bereichen erfolgreich weiterzuentwickeln". Vogt zu seiner Nominierung: "Ich freue mich, dass mir der Vereinsbeirat sein Vertrauen entgegenbringt und wünsche mir, nun auch das Vertrauen der Mitglieder zu gewinnen." Zum ausführlichen Steckbrief auf der Homepage des VfB .

Christian Riethmüller, geboren am 19. November 1974, wohnhaft in Tübingen. Er ist seit 2004 Mitglied im VfB Stuttgart. Als Vorsitzender der Geschäftsführung der familieneigenen Buchhandlung Osiander kann er laut dem Vereinsbeirat hervorragende Kenntnisse in betriebswirtschaftlichen Zusammenhängen und als Unternehmer nachweisen. Riethmüller kenne sich in "mittelständischen Strukturen, die unter starkem globalem und digitalem Wettbewerb stehen", sehr gut aus.