VfB-Profi Karazor über Walters Spielweise "Diesen Fußball siehst du so praktisch nirgends"

Karazor ist bereits seit längerem mit Walters Philosophie vertraut. Beide haben in der vergangenen Saison noch bei Holstein Kiel gearbeitet. Vor dem Saisonauftakt des Zweitliga-Aufstiegsfavoriten am Freitag gegen Hannover 96 lobte Karazor auch Walters Arbeitsweise als mitziehend: "Er ist so unglaublich von seinem Weg überzeugt, dass er dich damit total ansteckt. Dass du sagst: "Boah, da bin ich dabei." Er packt dich", sagte der VfB-Profi.

