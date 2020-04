VfB Profifußballer vor Rückkehr auf Trainingsplatz

Bislang sind alle Sportstätten in Baden-Württemberg wegen der Coronavirus-Pandemie gesperrt. Ein Sprecher des Bundesligisten SC Freiburg teilte auf Nachfrage am Sonntag mit, dass Heimtraining für die Spieler nach wie vor der "Status Quo" sei und vorerst auch für die kommende Woche gelte: "Unsere sportliche Führung wird sich in der kommenden Woche beraten, wie unsere Profis in absehbarer Zeit auf den Platz zurückkehren können. Zeitpunkt sowie Art und Weise stehen noch nicht fest."