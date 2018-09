VfB-Profis auf Länderspielreise Pavard trifft auf Deutschland, Ascacibar vor Debüt für Argentinien

>

Benjamin Pavard: Für den Franzosen steht sieben Wochen nach dem Titelgewinn in Moskau das erste Wiedersehen mit seinen französischen Teamkollegen an. Am Donnerstag (6. September) trifft der Weltmeister im ersten Spiel der neugegründeten Nations League auf Deutschland. Am Sonntag (9. September) empfängt die Equipe Tricolore dann die Niederlande. (Foto: Büttner / ZVW)