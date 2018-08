VfB-Profis in der Einzelkritik Badstuber patzt, Lichtblick Gonzalez

Mainz.

Der VfB Stuttgart ist denkbar schlecht in die neue Saison gestartet und hat nach der Niederlage im DFB-Pokal auch sein erstes Bundesliga-Spiel in Mainz verloren . In einer über weite Strecken ausgeglichenen Partie erzielte Anthony Ujah das Tor des Tages. Zuvor hatte Holger Badstuber im Zweikampf mit Robin Quaison eine schlechte Figur abgegeben.