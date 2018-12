VfB-Profis in der Einzelkritik Donis bringt Schwung, Gomez beendet Torflaute

Matchwinner Mario Gomez durfte am Samstagnachmittag erstmals seit dem 6. Oktober in der Bundesliga wieder jubeln - und das gleich doppelt. Der Stürmer egalisierte in der 64. Minute zunächst die Hertha-Führung durch Maximilian Mittelstädt (38.) und drehte die Partie zwölf Minuten nach dem 1:1 mit seinem zweiten Treffer komplett.

Wie sich die VfB-Profis gegen Berlin geschlagen haben, erfahren Sie in unserer Bildergalerie.