VfB-Profis in der Einzelkritik Donis und Didavi bringen Schwung - Zieler patzt erneut

Stuttgart.

Die Mittelfeldspieler Daniel Didavi und Anastasios Donis brachten Schwung in das Offensivspiel des VfB und sorgten für Torgefahr. So war es eine Kombination der beiden Neuen in der VfB-Startelf, die der Grieche zum 1:0 abschloss (19.). Vor knapp 60.000 Zuschauern in der ausverkauften Mercedes-Benz-Arena entwickelte sich eine turbulente Partie, in der VfB-Torhüter Ron-Robert Zieler den Ball nach einem Einwurf von Verteidiger Borna Sosa zum zwischenzeitlichen 1:1 ins eigene Tor beförderte (68.).