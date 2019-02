VfB-Profis in der Einzelkritik Donis wirkungslos, Gomez fliegt vom Platz

Der VfB Stuttgart findet keinen Weg aus der sportlichen Krise. Im Landesduell gegen den SC Freiburg kamen die Schwaben am Sonntag nicht über ein 2:2 (0:1) hinaus . Linksverteidiger Emiliano Insua (75.) und Daniel Didavi (83.) trafen für die Stuttgarter, die den Sieg aber verspielten und den eingewechselten Mario Gomez noch mit Gelb-Rot (89.) verloren. Freiburgs Janik Haberer hatte mit seinem frühen Treffer (4.) die Gäste in Führung gebracht. Zum Remis traf Florian Niederlechner in der Nachspielzeit.

