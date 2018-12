VfB-Profis in der Einzelkritik Ein Abend zum Vergessen

Die eingewechselten Raffael (69. Minute) und Florian Neuhaus (77.) sowie Benjamin Pavard per Eigentor (84.) sorgten für die Treffer. Die Borussia hat nun 29 Punkte, der VfB bleibt mit elf Zählern in großer Abstiegsnot.



Wie sich die VfB-Profis gegen Gladbach geschlagen haben, erfahren Sie in unserer Bildergalerie.

Die Benotung: 1 = überragend | 2 = stark | 3 = solide | 4 = dürftig | 5 = schwach | 6 = außer Form