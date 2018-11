VfB-Profis in der Einzelkritik Es fehlt an allen Ecken und Enden

Stuttgart.

Auf den VfB Stuttgart wartet ein harter und ungemütlicher Winter: Die Eintracht aus Frankfurt hat die Krise bei den Schwaben durch einen ungefährdeten 3:0-Auswärtserfolg weiter verschärft . Zum Auftakt des 10. Spieltages siegten die Hessen am Freitagabend durch die Treffer von Sebastian Haller (11.), Ante Rebic (32.) und Nicolai Müller (89.) in der Mercedes-Benz-Arena. Die Weinzierl-Elf präsentierte sich vor hemischem Publikum in einem desolaten Zustand. Es fehlt aktuell an allen Ecken und Enden. Nach dem Schlusspiff wurde die Mannschaft von der Cannstatter Kurve mit einem gellenden Pfeifkonzert bedacht.