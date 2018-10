VfB-Profis in der Einzelkritik Mario Gomez kämpft, Kapitän Gentner taucht ab

Hannover.

Auf den ersten Stuttgarter Saisonsieg am vergangenen Spieltag gegen Bremen folgte am Samstag beim bis dahin noch sieglosen Schlusslicht Hannover 96 ein schwaches Auswärtsspiel. In der HDI-Arena standen die Stuttgarter vor allem in den ersten 45 Minuten neben sich und bescherten den Hausherren so ihren ersten Dreier .