VfB-Profis in der Einzelkritik Phasenweise ein Klassenunterschied

Stuttgart.

Manchmal hilft eben nur noch Galgenhumor: Kurz nachdem der eingewechselte Maximilian Philipp mit dem vierten Dortmunder Treffer für die endgültige Entscheidung gesorgt hatte (85.), stimmten die VfB-Fans in der Cannstatter Kurve den Monty-Python-Klassiker „Always look on the Bright Side of Life“ an. Danach herrschte bis zum Abpfiff gespenstische Stille in der Cannstatter Kurve.