VfB-Profis in der Einzelkritik Starker Zieler rettet dem VfB einen Punkt

In einer zerfahrenen Partie trennten sich der VfB Stuttgart und Fortuna Düsseldorf am Freitagabend in der schwäbischen Landeshauptstadt mit einem torlosen Remis. Während dem VfB in der Offensive wenig einfiel und in den entscheidenden Momenten die Abläufe fehlten, avancierte Torhüter Ron-Robert Zieler zum Matchwinner.

Der Ex-Nationalkeeper parierte in der zweiten Halbzeit gleich mehrfach stark - unter anderem bei einer Doppelchance nach Eckball durch Ayhan und Sobottka (51./52.). So verhinderte Zieler einen Sieg der Gäste aus dem Rheinland.

