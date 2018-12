VfB-Profis in der Einzelkritik Traum-Comeback von Donis - Zieler hält die Null

Stuttgart.

Markus Weinzierl riss beide Hände in die Höhe und ließ seinen Emotionen nach dem Abfiff freien Lauf. Seine Mannschaft klettert durch den 1:0-Heimsieg über den FC Augsburg auf einen Nichtabstiegsplatz und feierte zudem den ersten Heimsieg unter seiner Regie. Großen Anteil am Stuttgarter Dreier hatten Flügelstürmer Anastasios Donis, der bei seinem Comeback nach neunwöchiger Verletzungspause das Tor des Tages erzielte, und Torhüter Ron-Robert Zieler, der seinen Kasten zum dritten Mal in dieser Saison sauber hielt.