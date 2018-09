VfB-Profis in der Einzelkritik Zieler patzt - Baumgartl bester Stuttgarter

Leipzig.

Mit einem dicken Patzer hat VfB-Keeper Ron-Robert Zieler die Niederlage seiner Mannschaft bei RB Leipzig (0:2) eingeleitet. War der ehemalige Nationalkeeper im letzten Spiel gegen Düsseldorf noch der stärkste Stuttgarter, leistete sich der 29-Jährige am Mittwochabend in der RB-Arena einen folgenschweren Fehlgriff in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Leipzigs Kapitän Willi Orban brachte sein Team per Abstauber in Führung. Der nach seiner Suspendierung begnadigte Jean-Kévin Augustin erzielte den zweiten RB-Treffer (80.).