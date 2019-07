VfB-Sieg gegen Hannover 96 Überzeugungstäter im Starkregen

Auch die Spieler waren von der Kulisse beeindruckt: „Das hat sich heute nicht nach zweiter Liga angefühlt“, sagte Rechtsverteidiger Pascal Stenzel. Der neue Kapitän Marc Oliver Kempf sprach von einer „überragenden Atmosphäre.“

Abwehrspieler Kaminski droht eine Zwangspause

Einziger Wermutstropfen an dem aus VfB-Sicht erfolgreichen Abend war die Verletzung von Innenverteidiger Marcin Kaminski. Der war in der ersten Hälfte mit seinem Keeper zusammengerauscht und musste anschließend humpelnd vom Platz. „Ich habe das Gefühl, dass etwas passiert ist. Ich denke, es ist nicht so gut“, sagte der Abwehrspieler, als er mit bandagiertem rechten Knie aus dem Kabinentrakt kam. Am Samstag steht eine MRT-Untersuchung an. Es sehe allerdings „nicht positiv aus“, so Tim Walter.