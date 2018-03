Remis gegen den HSV - Einzelkritiken Gegen das Schlusslicht glänzt kein VfB-Profi

Gegen das Schlusslicht leistete sich der Aufsteiger eine schwache erste Halbzeit. Lewis Holtby schoss die engagierten Hanseaten in Führung (18.) und kurz vor dem Halbzeitpfiff sorgte Daniel Ginczek für den aus Stuttgarter Sicht schmeichelhaften Pausenstand. In Durchgang zwei fanden die Schwaben dann besser in die Partie, kamen aber nur selten gefährlich vors Hamburger Tor.

Auch der HSV fand gegen gut gestaffelte Stuttgarter kein probates Mittel und so stand unterm Strich ein verdientes Remis.

Wie sich die VfB-Profis gegen den Hamburger SV geschlagen haben, erfahren Sie in unserer Bildergalerie.

Die Benotung:

1 = überragend | 2 = stark | 3 = solide | 4 = dürftig | 5 = schwach | 6 = außer Form