VfB-Pleite in Dortmund - Einzelkritiken Keeper Zieler verhindert eine höhere Niederlage

Im ausverkauften Signal Iduna Park hatte der Aufsteiger stark begonnen, dann aber den Faden verloren. Kurz vor der Pause gerieten die Schwaben unglücklich in Rückstand. Aus der Halbzeit kamen die Stuttgarter extrem schläfrig und so schraubten die Dortmunder das Ergebnis in die Höhe, sodass unterm Strich eine verdiente Auswärtspleite stand.

Die Benotung:

1 = überragend | 2 = stark | 3 = solide | 4 = dürftig | 5 = schwach | 6 = außer Form